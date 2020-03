Dani Rovira felicita a Clara Lago y despierta rumores sobre su reconciliación

Clara Lago está de celebración. La actriz de Tengo ganas de ti celebra este viernes 6 de marzo su 30 cumpleaños. Una fecha muy especial en la que no pueden faltar las felicitaciones de todos sus seres queridos, en especial, la de su ex (o no) Dani Rovira.

El malagueño ha querido compartir una foto de Clara con un bonito mensaje de felicitación. Una imagen donde se la puede ver junto al mar con este texto: "Hoy hace 30 años que se alinearon las galaxias para dar paso a una de sus más fascinantes creaciones".

Por su parte, Clara ha respondido a Rovira con un mensaje de lo más poético: "Y a los 23 colisioné con Urano y cambió mi órbita... pero qué pedazo de viaje interestelar. Te como la carita y te abrazo en la distancia, compañero!".

Un intercambio de palabras que deja constancia de la buena relación que tienen ambos. Y es que desde que anunciaron su ruptura, mucho se ha hablado de una reconciliación. Mientras ellos lo niegan públicamente y tiran balones fuera, Clara Lago y Dani Rovira fueron pillados en Roma compartiendo un fin de semana de lo más romántico.