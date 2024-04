Dani Martín explica su cambio físico y lo que le ocurre

"Pasó hace un par de años, y ha vuelto a pasar, pero a la inversa. Cruzarte con gente maravillosa del día a día y que te digan, 'estás más delgado, ¿no?'". Así comienza Dani Martín la explicación sobre su cambio físico y los comentarios que está recibiendo últimamente.

Ante la preocupación de muchos de sus seguidores y los rumores infundidos por varios medios en torno a su estado de salud, el artista madrileño ha zanjado el tema.

Pero, ¿qué le ocurre a Dani Martín? "No me pasa nada, no estoy en depresión ni nada. Simplemente me estoy cuidando más". Y es que el cantante de Ester Expósito ha cambiado su dieta y ha notado cambios en el peso, en su estado de salud o en la calidad del sueño.

Por lo tanto, y respondiendo a la pregunta que le hacen las personas por la calle: "Sí, estoy más delgado, sí, tengo el pelo rubio, y llevo gafas porque la edad...".

En la publicación de Instagram los seguidores le han mostrado su apoyo con todo tipo de comentarios: "Confirmamos entonces, figurín con pelazo rubio, gafas y mención especial a los ojazos verdes que no has dicho nada por humildad", "es que a la gente le gusta opinar mucho del cuerpo ajeno", "te amo tanto", "estás espectacular", etc.