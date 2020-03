Dabiz Muñoz mejora después de doce días enfermo

El cocinero Dabiz Muñoz ha confirmado a través de las redes sociales que después de "12 días enfermo", con algunos de esos días "muy malos", al fin empieza a encontrarse "mejor", aunque ha perdido el "gusto y el olfato". En cualquier caso, y aunque ese, y otros, es un síntoma que se repite en muchos afectados por coronavirus, no habla de Covid-19, porque no le han hecho la prueba.

Con una fotografía suya frente al espejo, el cocinero explica que durante el confinamiento ha tenido a la mejor enfermera, su mujer, la presentadora Cristina Pedroche.

"Después de 12 días enfermo con algunos de esos días muy malos y la mejor cuidadora del mundo mundial @cristipedroche al fin empiezo a encontrarme mejor... Eso sí, el gusto y el olfato no han vuelto", escribió Muñoz en su cuenta de Instagram.

En una publicación posterior, además de agradecer los mensajes y los ánimos, aclara que no sabe si su enfermedad se debe al coronavirus, porque no le han hecho prueba. "Creo que los test se deben quedar para los colectivos de riesgo como así me hicieron saber cuando llamé por teléfono al médico", dice, tras explicar que lo que ha hecho es "todo lo que me han recomendado los médicos, quedarme en casa y vigilarme".