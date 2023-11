La actriz Cynthia Nixon, conocida por interpretar a Miranda Hobbes en la serie Sexo en Nueva York, se unió este lunesa una huelga de hambre de cinco días que arrancó simbólicamente a las puertas de la Casa Blanca para de pedir un alto el fuego permanente en Gaza.

En fotografías compartidas por algunos de los manifestantes en la red social X (antes Twitter), Nixon sujeta una pancarta en la que se puede leer "Biden, estás matando de hambre a Gaza. ¡Alto el fuego, ya!", y en otras imágenes se la ve leyendo un texto en memoria de los muertos en el conflicto.

Sex And The City actress Cynthia Nixon in hunger strike protest demanding permanent Gaza ceasefire. https://t.co/Hsqal51e7W pic.twitter.com/6WFBsqrB8u

Además, en un vídeo publicado en la misma red social, aparece sentada en el suelo mientras escucha al legislador estatal de Nueva York Zohran Kwame leer los nombres de las víctimas mortales en Gaza para "humanizarlas".

Los hijos de Nixon –fruto de su matrimonio con Danny Mozes, del que se divorció en 2003– son judíos, pero eso no ha impedido a la actriz posicionarse públicamente en contra del Gobierno israelí y a favor de un alto el fuego en Gaza.

"Soy madre de niños judíos, cuyos abuelos son supervivientes del holocausto, y mi hijo me ha pedido que use mi voz para exigir que nunca más significa 'nunca más' para todos", explicó este martes frente al Capitolio en declaraciones a los medios.

La voz de Nixon se une así a la de un grupo de judíos estadounidenses, Jewish Voices for Peace, muy críticos con Israel y que ha protagonizado algunas de las propuestas más llamativas de las últimas semanas para pedir el fin de la guerra.

Cynthia Nixon - Tony, Emmy, and Grammy award-winning actor - joined by a group of activists and state legislators, launched a hunger strike at the White House in Washington, D.C., on 27 November, demanding a permanent ceasefire in Gaza pic.twitter.com/EYeFmqrPYs