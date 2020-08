Joel Joan carga contra Berto Romero: "Cuando los verdugos se hacen las víctimas"

El humorista Berto Romero concendió una entrevista a 'El País Semanal' en la que se pronunció sobre el independentismo catalán. “Estuve callado todo el rato, a ver si cesaban ya con el puto ruido. Me dan mucho miedo estos episodios de fiebre colectiva y me gustaría, como a tantos, no vivir un episodio histórico. Los momentos históricos cansan mucho”, dijo el cómico.

Dichas declaraciones fueron duramente criticadas por parte de aquellos a favor de la independencia de Cataluña, entre ellos el actor y guionista Joel Joan. El catalán compartió en su cuenta de Twitter las palabras de Berto Romero para añadir el siguiente mensaje: "A mí me das miedo tú, cuando los verdugos se hacen las víctimas... ¡Mamá, miedo!".

Dicho tuit ha sido muy apoyado en las redes, acumulando miles de retweets y me gusta.