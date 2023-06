"Cuando despiertes vamos a celebrar cada día. Sé que no te vas a rendir"

Alba Silva vivió este domingo un día cargado de emociones: su primer aniversario de boda. La periodista, que no se ha separado de su esposo, Sergio Rico, desde que sufriera un grave accidente a caballo en El Rocío, quiso recordar con una preciosa carta el momento en el que pasó por el altar con el portero del París Saint Germain.

"Hace justo un año estaba siendo el día más feliz de mi vida. Esperabas en el altar con los ojos empañados mientras me veías llegar junto a toda la gente a la que queremos. Siempre recuerdo esa mirada de complicidad, era el momento que soñábamos desde que nos conocimos, porque desde el principio supe que serías el amor de mi vida. Nunca jamás había conocido a nadie con el corazón más noble y más bonito que el tuyo, lo que hace que todo el mundo que te conozca se quiera quedar cerca", comienza la emotiva carta de Silva en su cuenta de Instagram.

"Nuestro día fue tan mágico como siempre ha sido lo nuestro, y no, no somos la pareja perfecta, también hay días grises y discutimos por absurdeces, pero soy plenamente feliz cuando estoy contigo en el sofá de casa, con nuestros perritos siendo una familia, que sé que está, junto a ti, mi lugar en el mundo, sea en la ciudad que sea. Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todas los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar mi amor", continúa la sevillana.

"Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar. No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos", concluye el conmovedor discurso de Silva, rematado con algunas fotografías de aquel feliz 11 de junio de 2022.

Grave y sedado

Los médicos que atienden a Rico decidieron sedarle de nuevo tras estar algunos días consciente y su estado sigue siendo grave aunque estable, según informaron el pasado viernes fuentes del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde el jugador sevillano está ingresado desde el pasado 28 de mayo.

"Sergio Rico se encuentra de nuevo sedado y permanece en estado grave, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos", explicaron en el último parte ofrecido, que especificaba que "los especialistas de medicina Intensiva continúan vigilantes y a la espera de evolución". Esta noticia supuso un nuevo mazazo anímico para todos sus seres queridos, tras las noticias positivas de los días anteriores que apuntaban a que comenzaba a responder a estímulos poco a poco; aunque todos conservan la esperanza, ya que la sedación no implica directamente un empeoramiento en su estado.

Rico, de 29 años, lleva ya 15 días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza desde que un caballo desbocado en la Romería del Rocío de Almonte le propinase varios golpes causándole graves heridas en la cabeza y dejándole inconsciente, obligando así a los médicos a pedir su traslado de urgencias hasta Sevilla en helicóptero y entubado.