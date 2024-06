Críticas a Vanesa Travieso por 'hurtar' hortensias en Galicia

A las redes no le ha sentado muy bien que haya tomado unas flores de, presuntamente, un particular para regalárselas a su madre. Lejos de disculparse, ha reaccionado con ironía: "A mí lo que me gusta es entrar en propiedades privadas a robar"