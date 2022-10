Samantha Vallejo-Nágera ha sido objeto de las críticas por publicar un vídeo en el que muestra a su hijo Roscón, que tiene síndrome de Down, llorando mientras ella lo abronca duramente.

La presentadora de MasterChef es una persona muy activa en redes sociales, donde muestra habitualmente su rutina familiar. Sin embargo, esta vez parece haber llegado demasiado lejos según los criterios de los numerosos usuarios que han cargado con dureza contra ella por lo que entienden como una humillación innecesaria hacia su hijo.

En el vídeo, publicado este fin de semana, se puede ver cómo Samantha Vallejo-Nágera le reprocha a Roscón haber visto la televisión "a escondidas". "Siempre encuentra una buena excusa para esquivar una bronca", escribió en la publicación.

Qué asqueroso lo de Samantha de Masterchef grabando a su hijo MENOR llorando y subiéndolo a redes sociales… Es de no tener escrúpulos compartir imágenes tan íntimas de un niño vulnerando así su derecho a la INTIMIDAD. Basta ya de SOBREEXPONER A MENORES POR CUATRO LIKES. pic.twitter.com/GUy9kLkiG1 — MALBERT (@ItsMalbert) October 2, 2022

Mientras el pequeño llora desconsoladamente, la presentadora le pregunta "¿te vas a portar bien?", a lo que él responde afirmativa.

No obstante, su arrepentimiento no le valió para librarse del castigo. "A mí tampoco me gusta", dice Samantha Vallejo-Nágera entre las lastimosas protestas de su hijo.

Las redes se inundaron con numerosos mensajes en contra del proceder de la presentadora, e incluso algún usuario rescató otro vídeo en el que Vallejo-Nágera le dice a Roscón que "los chicos bailan con las chicas".

"Los chicos bailan con las chicas".

Tremendo esto que le dice Samantha Vallejo a su hijo Roscón, con esa pasivo-agresividad.

Ya está bien de estereotipos, dejad que los niños se relacionen como les de la gana. pic.twitter.com/WkBss1YWJi — Alberto Zotano (@ZotanoAlberto) January 31, 2021

Mercedes Milá, Adara, Anabel Pantoja o María León, entre ostras, critican a Samantha Vallejo Nágera por mostrar llorando en redes sociales a su hijo Roscón pic.twitter.com/SIICDnnBso — M 📺 (@casasola_89) October 2, 2022

Samantha Vallejo-Nágera, jueza de Máster Chef, utiliza Instagram para exponer a su hijo, menor de edad y con síndrome de down, al que graba mientras abronca hasta llevarlo al llanto. Hay gente que no debería tener la capacidad de reproducirse. — PabloMM (@pablom_m) October 2, 2022

Lo de Samantha Vallejo-Nágera me reafirma en la idea de la prohibición del uso de la imagen de menores en redes. Están desprotegidos frente al mal uso que hacen los irresponsables de los padres. — Lara (@Inventing_Lara) October 2, 2022

Samantha Vallejo-Nágera llama a sus hijos como a postres, pero luego los trata como si fueran comida basura. — Dani3po (@dani3po) October 2, 2022