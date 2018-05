Críticas al novio de Ariana Grande por padecer un trastorno de personalidad

La cantante Ariana Grande se encuentra en uno de sus mejores momentos. Después del lanzamiento de su primer tema musical desde el atentado de Manchester, se ha hecho pública su relación con el cómico Pete Davidson. Sin embargo, la felicidad de la pareja se ha visto empañada por las críticas que recibieron en las redes sociales a raíz de la enfermedad mental que padece el humorista.

El joven confensó tener un trastorno límite de la personalidad, algo que no ha gustado a algunos de los fans de Ariana Grande, que no han tenido clemencia a la hora de cuestionar su relación sentimental.

El cómico de Saturday Night Live también reconocido que el pasado había sido adicto al alcohol y a las drogas, un hecho que ha avivado las críticas en su contra.

La cantante no se ha manifestado al respecto, pero Peter Davidson ha respondido a los haters con un contundente "que os jodan". "He escuchado mucho eso de que la gente con trastorno límite de la personalidad no puede tener una relación y quiero haceros saber que eso no es verdad. Solo porque alguien tenga una enfermedad mental no significa que no pueda ser feliz en una relación. Y eso tampoco significa que esa persona convierta la relación en tóxica", apuntó el humorista en una carta publicada en su Instagram Stories.

El novio de Ariana Grande continuó diciendo que "simplemente creo que es de estar jodido el estigmatizar a las personas llamándolas locas y decir que son incapaces de hacer cosas que los demás sí pueden. No es su culpa y es una forma equivocada de ver las cosas. Puede que yo esté loco, pero al menos soy consciente de ello y no tengo miedo de ser honesto al respecto y sin esconderme detrás de una cuenta de Twitter o de Instagram".

"Solamente escribo esto porque quiero que todo el mundo ahí fuera que tenga una enfermedad sepa que no es verdad [que no puedan estar en una relación] y que quien sea que lo diga está enfermo y es imbécil. Las enfermedades mentales no son una broma, son algo real. Hay niños ahí fuera suicidándose por ello y es jodidamente horrible. Para todos aquellos que estéis luchando quiero que sepáis que os quiero y que os entiendo y que todo va a ir bien. Eso es todo. Mi amor para todos los demás", concluyó.