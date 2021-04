Críticas a 'Espejo Público' tras equivocarse al traducir las palabras de un turista sin mascarilla

Espejo Público se adentró en los arenales de Barcelona para corroborar si los usuarios de los mismos portaban o no mascarilla, conforme a las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad en relación a la lucha contra el coronavirus. Así, la reportera enviada al lugar se topó con un turista extranjero al que, pese haberle comunicado que no comprendía español, le espetó: "No llevas mascarilla, ¿sabes que deberías llevar face mask?"

El hombre, que no lograba descifrar las palabras de la periodista, le preguntó si se refería a su opinión acerca del empleo de la mascarilla. En este contexto, la profesional únicamente acierta a repetirle "face mask". Por ello, el turista asegura que "no me gusta, pero entiendo por qué es necesario. Es una de esas cosas en las que tenemos que aceptar pagar un pequeño precio para poder ayudar a España a volver a la normalidad".

No obstante, la reportera asegura a los espectadores que "nos está comentando que él no lleva la mascarilla porque considera que no es necesario llevar el tapabocas cuando está aquí en la playa y hay distancia de seguridad". Al tiempo, la presentadora, Lorena García, se posiciona diciendo "no le gusta y a otros tampoco, pero hay que llevarla".