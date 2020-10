Cristina Pedroche no puede contener las lágrimas al pensar en las Campanadas

Año tras año Cristina Pedroche se ha ido consolidando como una de las figuras icónicas de Nochevieja. Sus vestidos han sido analizados hasta la extenuación y su presencia en pantalla se ha convertido en uno de los temas más comentados en la mesa de los españoles por esas fechas.

Para recibir el 2021 Pedroche repetirá en Antena3. Sin embargo, la joven ha mostrado sus dudas en el programa Zapeando, de LaSexta, respecto al evento.

"Normalmente estoy nerviosa de la emoción, pero este año estoy nerviosa porque no sé cómo sentirme", afirmó. "No quiero que la gente piense que soy superficial y que lo único que quiero es salir guapa esa noche. No consiste en eso. Consiste en entretener, en que la gente se olvide en ese momento de todo lo malo que está pasando", añadió Cristina Pedroche.

Sus compañeros de programa se apresuraron a animarla pero ya era demasiado tarde. La joven rompió a llorar. "Yo no estoy viviendo mi mejor año. En los minutos previos estoy histérica de emoción, y no quiero estar histérica de pena. No sé si estoy segura con este vestido o no. Cómo es el vestido está claro desde enero, pero ahora no sé si cambiarlo, si hacer otra opción... Pero es que tampoco quiero que haya otra opción. Sabéis que son como mis hijos", indicó.

Dani Mateo, conductor del espacio televisivo, hizo un alegato a favor de Cristina Pedroche con intención de zanjar por el lado bueno el asunto: "Esto se superará como se han superado mil cosas en este país y en el mundo. Eres un pilar de la civilización occidental. Si yo pongo las Campanadas y no veo a nadie, o veo a la Pedroche en chándal... Quiero alegría. El 2021 tiene que ser mejor que el 2020. Y por eso te necesitamos, Cristina".