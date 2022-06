¿Han roto Shakira y Piqué por una infidelidad?

Shakira y Piqué podrían haber roto su relación a raíz de una infidelidad. El diario El Periódico asegura que la cantante y el futbolista ya no viven juntos y que el defensa del FC Barcelona se ha mudado a un piso de soltero en el centro de la ciudad condal.

Además, la artista ha sacado un nuevo tema con Raúl Alejandro con algunas frases que han llamado la atención de los más malpensados. "Me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso", dice la letra de la canción, aunque no hay pruebas de que esos versos vayan dirigidos al capitán azulgrana.

Lo que sí es innegable es que los rumores de crisis se han disparado, aunque no es la primera vez. Desde que Shakira y Piqué iniciaron su relación en 2010 han sido habituales las informaciones que apuntaban a problemas en la mediática pareja, que tiene dos hijos, de nueve y siete años.

"La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", asegura ahora la periodista Laura Fa en el pódcast de El Periódico Mamarazzis, que presenta junto a Lorena Vázquez. Y fue un paso más allá al asegurar que el jugador ya frecuenta los reservados de las discotecas y que "se le ha visto acompañado de otras mujeres".

"Hay quien ha visto, desde hace ya algunas semanas, al capitán del Barça frecuentar, bueno, volver a vivir, pasar noches y días, en su antiguo piso de la calle Muntaner, pegadito a la plaza Adrià", relata El Periódico.