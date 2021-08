Un conocido empresario deja toda su herencia a su amante e indigna a su familia

Drama familiar en Estados Unidos. El CEO de la editorial Scholastic Corporation, Richard Robinson Jr., ha dejado toda su herencia a su amante y sucesora en el negocio: Iole Lucchese.

Robinson Jr. falleció a los 84 años. Este empresario acumuló una gran fortuna como fundador de la ya mencionada editorial, a cuyo cargo corrieron los éxitos de sagas como Harry Potter o Los Juegos del Hambre.

Según informa The Wall Street Journal, este testamento ha sentado mal en su familia: "Viví y respiré Scholastic mientras también criaba a nuestros dos hijos. Dick me dijo en más de una ocasión, "Te preocupas más por Scholastic que yo" (…) Me sorprendió y no esperábamos esto", afirmó su mujer.

Sus hijos también están indignados.