Confirman que Rosalía y Jeremy Allen White son pareja: "Las cosas se han vuelto románticas"

Rosalía y Jeremy Allen White son pareja. Así lo asegura una fuente sin identificar al medio estadounidense Us Weekly, que da por confirmada la relación entre la cantante española y el actor protagonista de la serie The Bear. Ambos han sido vistos juntos en varias ocasiones durante las últimas semanas.

"Rosalía y Jeremy Allen White han empezado a salir recientemente", asegura la fuente citada por Us Weekly. "Empezaron siendo solo amigos, pero las cosas se han vuelto románticas recientemente", añade.

Jeremy Allen White and Rosalía are officially an item.

Ambos han sido vistos en varias ocasiones en las calles de Los Ángeles desde el pasado mes de octubre. La última, este mismo miércoles, cuando TMZ publicó unas imágenes de ambos fumando en un aparcamiento, con las piernas entrelazadas antes de despedirse con un cálido abrazo.

Jeremy Allen White and Rosalía Enjoy Smoke Break Amid Dating Rumors

Pullas en los Latin Grammy

Los rumores de un posible nuevo amor de Rosalía llegan apenas unas semanas después de que abriese la gala de los Latin Grammy. Lo hizo versionando Se nos rompió el amor de Rocío Jurado, pero modificando un poco la letra en lo que fue entendido como una pulla a su expareja, Rauw Alejandro, con quien había compartido dos años de una relación que acabó sorprendentemente este verano, cuando ambos estaban ya prometidos.

La periodista Leticia Requejo de Mediaset aclaró después de la gala que fue la organización de los premios la que pidió a Rosalía que cantara este tema y que no fue una elección de la cantante. Eso sí, el cambio final, cuando dijo "se nos rompió el amor, de tanto usarlo... o no de no usarlo", sí habría sido intencionado: "Me dicen que la pullita final sí que la lanzó conscientemente", aseguraba la reportera.

Por su lado, el puertorriqueño Rauw Alejandro no quiso quedarse atrás e interpretó una versión muy personal del tema de Laura Pausini Se fue, que dejó al público boquiabierto y que tal vez fue a clavarse como un dardo en el corazón de Rosalía.

A los seguidores no se les pasó por alto que ambos cantantes podrían haber usado el escenario sevillano de los Grammys como un instrumento para intercambiar reproches tras su sonada y polémica ruptura.