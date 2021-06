La confesión de Enrique del Pozo: "Un cura intentó abusar de mí con 11 años"

El artista y colaborador Enrique del Pozo ha entrado a formar parte del equipo de Viva la vida, el programa de Telecinco, tras la marcha del paparazi Diego Arrabal. En su segundo programa, se ha atrevido a bajar la escalera de las emociones del programa, donde se hace una especie de tour por las experiencias más íntimas, especiales o traumáticas de la vida de los colaboradores.

Del Pozo se enfrentó con todas sus fuerzas a ellas, y se implicó tanto que confesó algunos de los momentos más duros de su infancia y que le han marcado para toda la vida, como la relación con su madre tras el divorcio de sus padres o el episodio de intento de abuso sexual que sufrió por parte de un sacerdote de su colegio.

Su intención, dijo, es dar visibilidad a estos temas para quienes se sientan o hayan podido sentirse como él. Entre otras cosas, el artista confesó que había sufrido acoso a los 11 años por parte de un sacerdote.

"Intentó abusar de mí. Él pretendía que yo le masturbase, pero lo terrible fue el chantaje posterior. Yo tenía miedo de que me quitaran la beca con la que estudiaba y que mi madre no pudiera pagarme los estudios, esto nunca se lo conté a ella".

"Cuando yo era pequeño, iba a comprar el pan y me decían: "no le vendemos el pan al hijo de una puta""

"Yo recuerdo tener mucho miedo a quedarme dormido, él estaba en el salón de al lado y a mí me daba pánico estar allí con él", recordó el cantante.

Sobre esa etapa de niñez, también desveló lo importante que para él fue el papel de su madre, separada, que tuvo que hacer de madre y padre a la vez.

Una separación que no estaba bien vista en aquella época. "Cuando yo era pequeño, iba a comprar el pan y me decían: "no le vendemos el pan al hijo de una puta". Pensaban que mi madre era una mujer fácil por el hecho de estar separada, le proponían cosas delante de mí", contó Del Pozo sobre algunos hombres de la época.

ORIENTACIÓN SEXUAL. Además, el colaborador habló abiertamente de su orientación sexual. "Nos veíamos obligados a fingir, yo tuve que hacer dos montajes con mujeres", admitió. Hasta que se dio cuenta de que era mejor confesar su bisexualidad. "Me di cuenta de que no podía estar con 40 años engañando al público y engañándome a mí mismo".

El famoso intérprete del dúo Enrique y Ana vuelve a España tras unos años alejado del ruido mediático y de la televisión española. Del Pozo ha estado en los últimos años centrado en su faceta como director de cine en Italia, donde se consiguió un nombre y una reputación. Allí se trasladó con 17 años y volvería a hacerlo, por una larga estadía, hace un tiempo.

Además, una de sus últimas apariciones en el papel couché fue en 2017 para hablar de una exposición de juguetes gays que lanzó años atrás, destinada a personas con diferente orientación sexual. Hombre polifacético, parecía que su vida ya poco tenía que ver con España y su pasado polemista, pero el pasado sábado 29 de mayo Enrique daba la sorpresa al fichar por el espacio presentado por Emma García. Él mismo confesó que retornaba, sobre todo, para desenmascarar, según él, a Antonio David Flores, aprovechando la marejada de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva.

No en vano, Del Pozo no lo pasó nada bien en pleno auge mediático, en los años noventa y principios de 2000, del exguardia civil. Enrique, defensor entonces y ahora de Rocío Carrasco, se las vio con Flores y, según sus palabras, lo padeció: Antonio David, valiéndose de la extinta revista Dígame, cargó contra su persona. Hasta el punto de caer en una depresión.