La confesión de Bob Pop en 'Late Motiv': "Tengo esclerosis múltiple"

El subdirector de Late Motiv, Bob Pop, confesó este miércoles en directo que sufre esclerosis múltiple.

El cómico visitó el plató de Andreu Buenafuente junto a Pedro Almodóvar y, tras contar varias anécdotas, describió cómo se sintió en la fiesta del estreno de Dolor y Gloria, la última película del director manchego.

"Jordi Évole me preguntó por qué llevaba bastón y le conté que tengo una enfermedad neuronal degenerativa que se llama esclerosis múltiple. Y ahora estoy en un momento degenerativo de la enfermedad, no puedo caminar, apenas puedo mover la mano derecha ni escribir", reveló. Bob Pop también aprovechó para agradecer a Almodóvar que en su película explique el dolor de una manera "muy bonita" a través de una frase del personaje de Antonio Banderas: "Los días que me levanto con solo una clase de dolor soy ateo". A lo que el cineasta explicó que "venía a cuento de 'las noches que coinciden tres o cuatro dolores, esas noches creo en Dios y rezo. Los días que tengo un solo dolor, soy ateo'".