Patricia Conde se ha convertido en la gran protagonista de la séptima edición de MasterChef Celebrity por los constantes ataques que ha dejado en sus redes contra el propio programa. Esta vez, la presentadora ha desvelado una información que puede convertirse en un gran escándalo.

En primer lugar, ha arremetido directamente contra Macarena Rey, directora de la productora Shine Iberia, por la manipulación y boicot que existen en los rodajes. "Jefa, dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental", ha compartido en su famosa publicación de Instagram, que ha editado en varias ocasiones para modificarla y eliminar algunas de las acusaciones.

12h57: Patricia Conde edita su post diciendo que en #Masterchef apagan hornos y la gente se droga

13h32: Patricia Conde reedita su post y elimina todo el salseo

De hecho, pide al programa la contratación de un psicólogo para que los concursantes se den cuenta de las cosas que realmente suceden en MasterChef. "Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas. En plan, (no estás loco, te han apagado el horno), por ejemplo. Pero tranquilo que no van a ser muy duros".

"Yo solo tenía sueño. En mi vida me he drogado y en un programa de televisión, con 14 cámaras enfocándome, no haría algo así. Soy buena, pero no idiota y me quiero", escribió para después revelar que dos de sus compañeros han consumido drogas. "Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto", apostilló.

La productora niega las acusaciones

Tras las denuncias de Patricia Conde, la productora Shine Iberia ha emitido un comunicado para desmentirlas, después de que la presentadora insinuase que hay pruebas manipuladas y asegurase que dos concursantes han consumido drogas.

"Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity, comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción", dice la productora.