Corría el año 2013 cuando Mujeres y Hombres y Viceversa —programa de Telecinco en aquel entonces— alcanzaba el éxito en la televisión española. Entre tronistas, pretendientes y presentadores que conseguían altas cuotas de pantalla y ocupaban los espacios del corazón, se colaba un joven, Javi C.

Años después el programa se sigue emitiendo, pero sin tener casi repercusión, y la imagen de Javi C. ya no es la de un buen muchacho en busca del amor.

Este hombre acaba de ser condenado por la Audiencia de Valencia por maltrato animal. El individuo dejó morir a su perro —un bulldog americano— de hambre mientras realizaba un viaje.

El animal, que fue llevado a un refugio, se encontraba en tan malas condiciones que tuvo que ser sacrificado.

En un inicio el exconcursante fue condenado a 18 meses de prisión, pero su confesión le rebajó la pena a nueve meses. No obstante Javi C. no tendrá que pasar con la cárcel, ya que 'pagará' con un curso de reeducación.