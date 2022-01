Conchita Wurst aparece en 'Secret Story' anónimos con un emotivo mensaje

El estreno este jueves de Secret Story 2, la primera edición de anónimos del programa de Telecinco tras el estreno con famosos, contó con la participación de la ganadora de Eurovisión 2014, Conchita Wurst, que quiso enviar un especial mensaje a uno de los concursantes. Se trata de Carlos Peña, que se identifica como una persona no binaria, tal y como explicó en su vídeo de presentación.

"Tengo 27 años, aunque suelo decir que tengo 17, y soy de Madrid. Me identifico como persona no binarie. Eso quiere decir que no me considero ni hombre ni mujer, me encuentro en la mitad. Comparto cosas de ambos géneros, pero no me siento identificado con ninguno. Los pronombres no me importa que sean él o ella, o incluso que sea el género neutro con la 'e'. De pequeño me faltaba encontrarme a mí misme, saber quién era yo y qué era lo que quería. La relación con mis padres en el pasado fue un poquito más complicada porque no entendían quién era yo. En el momento en que me independicé y empecé a encontrarme a mí misme, me abrí a ellos y les expliqué cómo me siento. La relación está perfectamente ahora mismo", relató el concursante.

Peña expresó su deseo de que su entrada en La casa de los secretos ayude a la ciudadanía en general a comprender a las personas no binarias. "Yo de pequeño no podía tener referentes de gente no binaria clara, por lo que mi participación puede ser una ayuda y un apoyo para gente que está perdida", aseguró.

El presentador del programa, Carlos Sobera, sorprendió a Carlos con un mensaje de Conchita Wurst, que le dedicó unas bonitas palabras a través de un vídeo en el que le ha agradecido sus intenciones. "Gracias por la representación, es algo crucial y tú eres una inspiración. Te he buscado en Instagram. Estás para comerte. Dicho esto, pásalo genial. Te mando todo mi cariño. Estoy deseando conocerte, ojalá que sea pronto. Y ya si eso podemos liarnos", dijo la cantante, a lo que el madrileño respondió: "Qué fantasía. Qué maravilla. Empezamos bien. Me parece fabuloso, qué guay, gracias".