Concha Velasco se traslada a una residencia de mayores: "Es lo mejor para mí"

Concha Velasco reside actualmente en una residencia de mayores. La actriz ha explicado a la revista Semana que se ha mudado hace un mes para recibir cuidados profesionales en el centro. "Hemos decidido que es lo mejor para mí", cuenta la artista.

La actriz, de 82 años, habría tomado la decisión de manera consensuada con sus hijos. "Tiene muchos problemas de movilidad y para Paco –hijo de Concha– y para mí estaba siendo inviable", relató su otro hijo, Manuel Martín Velasco.

"Todos los que tengan personas mayores en casa me van a entender. Tenemos que dar visibilidad de que no pasa nada por hacerse mayor. Que, afortunadamente, las estrellas también envejecen. Lo importante es que vivan muchos años con nosotros, pero que vivan bien. Los que no paramos de trabajar, muchas veces no tenemos el tiempo que dedicarles", explicó en Telemadrid Manuel Martínez Velasco.

La residencia en la que se encuentra está ubicada en uno de los barrios más céntricos de Madrid.

Velasco viene de anunciar recientemente su retirada como profesional de la interpretación, un hecho que confirmó a finales de 2021.