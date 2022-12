Concha Velasco, ingresada de nuevo

Concha Velasco volvió a ser ingresada este martes tras empeorar su "débil" estado de salud. "Desde verano de 2021 se aceleraron los acontecimientos", asegura su hijo Manuel Martínez.

La actriz, de 83 años, sufre problemas de salud y movilidad desde hace un año. Velasco tiene un cierto grado de dependencia , "con artritis, el aparato digestivo cascado, el hígado también, y el deterioro propio de la edad", se lamenta Martínez.

En un escrito que ha publicado en sus redes sociales, Manuel Martínez se ha dirigido directamente a la prensa: "Como informan varios medios esta mañana, nuestra madre, Concha Velasco, se encuentra ingresada en el hospital. Como sabéis, está enferma desde finales de verano de 2021. Durante los últimos tiempos se ha debilitado su salud de manera rápida y progresiva debido a su enfermedad".

Concha Velasco vive desde principios de 2022 en una residencia de mayores. "Todos los que tengan personas mayores en casa me van a entender. Tenemos que dar visibilidad de que no pasa nada por hacerse mayor. Que, afortunadamente, las estrellas también envejecen. Lo importante es que vivan muchos años con nosotros, pero que vivan bien. Los que no paramos de trabajar, muchas veces no tenemos el tiempo que dedicarles", explicó en su momento el hijo.