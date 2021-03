Concha Velasco desvela el nombre del padre de su hijo Manuel

Concha Velasco desveló este sábado en Sálvame Deluxe el nombre del padre de hijo Manuel. Se trata de Fernando Arribas, director de fotografía.

"Estábamos rodando Las largas vacaciones del 36. Yo estaba tan locamente enamorada que le dije que nos casáramos y él me dijo que no podía porque era un hombre casado. Eso me sentó tan mal...", explicó la artista.

Fue poco después de su affaire con Fernando Arribas cuando se Concha Velasco se casó con Paco Marsó, que adoptó a Manuel como un hijo propio.

La actriz también confesó que estuvo a punto de abortar, pero que finalmente lo descartó: "Nunca me rechazaron por se madre soltera".