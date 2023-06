Concepción González: "Traballo máis na casa que se fose á oficina"

Estudou Tradución e Interpretación. ¿Cómo foi que acabou entrando na industria do videoxogo?

Fácil: eu xa era xogadora. E unha cousa levou a outra. Efectivamente estudei Tradución e Interpretación na Universidade de Vigo. Mentres daba clase de español cerca de Avignon, en Francia, fixen un mestrado on-line na Universidade de Barcelona, que tiña un módulo especializado en localización de videoxogos. Nesta industria, á tradución chámaselle localización. A sorte foi que a mestra daquel mestrado era a tradutora principal dun xogo que me encanta, Final Fantasy, de Square Enix, e animoume a postularme a algún posto de tradución nesa empresa en Londres. Tiñan un en Xapón e non me colleron, pero fixéronme unha proba para ser tester lingüístico de español. E así foi como entrei.

Como chegou dende aí a EA Sports?

Uf, foi un camiño moi longo. Mentres traballa como tester en Londres empecei a postularme como tradutora para a empresa do meu xogo favorito, World of Warcraft, que é Blizzard e que tiña a súa sede en Versalles. Cada seis meses actualizaba o curriculum e enviáballo. Finalmente, fixéronme unha entrevista e colléronme. Así entrei alí, como tradutora. Aos tres anos tiven unha caída e pasei varios meses de baixa, que aproveitei para facer outro mestrado sobre videoxogos, esta vez, na Universidade de Vigo. Cando me reincorporei propuxéronme ser manager de equipo. Aceptei. Primeiro funo do equipo español. Despois, de todas as linguas europeas: español, francés, alemán, italiano, polaco e ruso. Ocupei ese posto durante dez anos. Como botaba en falta o contacto co desenvolvemento dos xogos e cos seus aspectos financieiros empecei a pensar en facer un cambio. En París tamén está Ubisoft, a empresa de Assassin's Creed, e souben que estaba buscando un produtor de localización. Marchei e estiven alí dous anos. Ata que, tomando un café cun compañeiro, me comentou que EA buscaba un director de desenvolvemento e que eu daba o perfil. Este posto é unha mestura de manager de proxecto e manager de equipo e apetecíame moito probar. Foi un proceso bastante longo ata que me colleron. A primeira entrevista tívena en agosto e empecei en EA en marzo de 2020. No estudio que teñen en Madrid. Para min supuxo unha oportunidade única.

E como pasa a traballar dende Pontevedra?

Isto sucedeu durante a pandemia. Despois de traballar durante dúas semanas na oficina de Madrid, declárase o estado de alarma e mándannos para a casa. O traballo en remoto funciona moi ben e a empresa danos a opción de seguir así de forma permanente. Eu aproveitei a situación e, coincidindo con que tiñamos que deixar o piso no que estabamos en Madrid e con que o meu home tamén é de aquí, víñenme para Pontevedra. Embarazada de cinco meses! Compramos unha casa en Marcón e instalámonos. Foi todo un pouco froito da casualidade, pero a día de hoxe eu non cambio Pontevedra por nada.

Pódese dirixir dende Pontevedra o desenvolvemento dun videoxogo que vai saír a nivel mundial e no que traballan equipos ciscados polo mundo?

Absolutamente si. Aquí estou eu como exemplo. Fíxeno dende Marcón sen ningún problema. De feito, podo asegurarche que traballo bastante máis que na oficina. Queiras que non, na oficina vas e ves dunha reunión a outra, páraste coa xente... Na casa non. Cando sentas diante do ordenador estás facendo multitasking: atendes a 40 persoas á vez, conéctaste para unha reunión e inmediatamente saes desa e entras noutra... Eu polo menos traballo moito máis e dunha forma moito máis eficiente dende a casa. No meu caso, por enriba, xuntábase todo iso con poder estar co meu bebé recén nacido e coa sensación de estar na casa, no lugar ao que pertences. Mira que vivín en Londres, en París, en Madrid... Pero a calidade de vida que tes aquí non a atopas noutro lado. Eu recoñezo que son unha namorada de Pontevedra.

O proxecto do que foi directora de desenvolvemento é o videoxogo de golf que vén de sacar EA Sports.

Exactamente. Saíu en Semana Santa. Estivemos traballando nel tres anos. E a verdade é que quedou moi ben. Estamos moi contentos. EA xa sacara un xogo de golf hai máis de dez anos e, tendo en conta ademais que a competencia viña de sacar outro, era o momento de renovar esa proposta. É un xogo hiperrealista de golf. A idea é que o xogador teña a sensación de estar no campo. É un xogo inmersivo e moi intuitivo. Á parte, dáche a oportunidade de xogar nos campos máis míticos do mundo: eu que sei, no de Augusta. Os artistas e enxeñeiros fixeron un traballazo brutal neste sentido. Ata o punto de que cando convidamos a golfistas profesionais a probalo e houbo un momento no que un caddie avisou ao seu xogador de que nesa parte do campo a bola se ía á esquerda, el mirouno escéptico como dicíndolle, a ver, isto é un videoxogo, e efectivamente a bola foise á esquerda. Cun helicóptero e tecnoloxía moi desenvolvida fixemos un escáner súper detallado dos campos. Con isto e cos datos topográficos obtivemos un resultado espectacular. Á parte hai xente que viaxa a eles para facer probas en vivo coas bolas. Se che gusta o golf, gózalo moito. Ademais cada mes sacamos contido novo.

Cada mes?

Si, cada mes. Por exemplo, ao tempo que se xogaba o US Open, sacamos ese campo específico no que se xoga. Así que ti podes probalo na consola. A maiores, hai un equipo de deseño que, a partir dos datos das xogadas reais dos golfistas, lle lanza retos aos gamers. É dicir proponche cousas do tipo: Atréveste a repetir o birdie que fixo fulano? E, se o consegues, obtés unha recompensa. Esta conexión directa co que está a pasar na realidade é moi chula.

Por aí pasa o futuro dos videoxogos, pola hiperrealidade e as propostas inmersivas?

Totalmente. O seguinte paso é a realidade virtual. Pero si, un bo videoxogo é o que inmersivo. Formas parte del. Á parte, ten que ter esa capacidade de transformación. Actualizarse todo o tempo para que o videoxogo que tes hoxe non sexa o mesmo que vas ter mañá. Ten que cambiar segundo ocorren cousas ao teu arredor.

A dos videoxogos é unha industria moi competitiva? Hai tanta presión como parece?

A ver, eu levo traballando nesta industria máis de 15 anos e á gran maioría da xente que traballa nela gústalle xogar. Entón, a competencia vívese como algo positivo, que tira de ti para mellorar. E os que saen gañando son os usuarios, sen dúbida. E non creo que sexa máis ou menos competitiva que calquera outra industria. Despois, sobre o tema da presión, non creo que sexa maior que a que hai en moitos outros traballos. Dende logo non creo que se poida comparar á que ten un médico. Ou a que ten a miña cuñada, que traballa nun xulgado, que ten que xestionar casos moi difíciles. O mundo do videoxogo ten mala fama polos famosos crunch, que son esas fases finais de desenvolvemento dun xogo nos que os seus responsables fan moitas horas. A miña experiencia neste sentido é que en Europa, polo menos onde eu traballei, está bastante controlado. Pódense facer horas extra dentro dunha lóxica, pero non desa maneira salvaxe da que se fala. Outra cousa probablemente é o mercado estadounidense.

E segue a ser un mundo moi masculinazado?

Segue sendo. Baseándome na miña experiencia persoal diría que as mulleres nos equipos seremos un ratio dun 30%. Non máis. E EA é unha empresa absolutamente concienciada nesta cuestión, que traballa en temas de inclusión, diversidade e igualdade de forma moi activa. A nivel contratación, colaboración coas universidades e institucións... Pero queda moito camiño.

Os videoxogos son cultura?

Claro que si. E igual que hai películas ou libros que son auténticas obras de arte, hai videoxogos que tamén. E igual que hai películas e libros que son lixo, hai videoxogos que tamén. Como calquera outro produto cultural ou de entretemento, o resultado non ten tanto que ver co orzamento como coa capacidade de conmover ao usuario. Hai un videoxogo español, que sacou un estudio indie pequeniño, que se chama Gris, que para min é unha obra de arte con maiúsculas.