Un comentario de Sofía Suescun sobre "adoptar un negrito" indigna a las redes

Sofía Suescun se ha situado en el foco de la polémica con unas desafortunadas declaraciones que realizó en el programa Ya es mediodía de Telecinco y que han indignado a las redes sociales. La colaboradora participaba en la tertulia sobre el embarazo de Anabel Pantoja cuando espetó: "Me encantaría adoptar algún negrito, es como... mi sueño, no sé. Igual que los animales, criarlos no, sino ayudarlos".

Sus palabras sorprendieron a sus compañeros en plató y causaron un gran revuelo entre los espectadores. En su defensa salió Miguel Ángel Nicolás, que intentó justificar las palabras de la exconcursante de Gran Hermano y Supervivientes, entre otros realities: "Es un poco como Sergio Ramos, la Sofía: le gustan los niños y le gustan los perros. Tiene mucho amor y lo tiene que entregar, Sonsoles. Tiene un amor muy grande que no le cabe en el pecho", alegó Nicolás, tras observar que la presentadora, Sonsoles Ónega, se había quedado perpleja con el comentario.

Y es que lo que pretendía ser un alegato en favor de la adopción fue interpretado por muchos como un comentario racista.