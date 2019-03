Un comensal homófobo de 'First Dates' ficha por Vox

Santiago Contreras participó en First Dates en 2017 generando una gran polémica por sus comentarios homófobos. Unos años más tarde, no se sabe si encontró el amor pero, al menos, encontró su partido político ideal: Vox.

La formación ultraderechista fichó al comensal del programa de Cuatro, de 26 años, como coordinador en la ciudad catalana de Gavá.

La participación de Santiago en First Dates fue muy sonada por todas las perlas que soltó ante las cámaras. Empezó criticando el Día del Orgullo —"Prohíben muchas fiestas en España. Ahora quieren prohibir los toros, pero el Orgullo Gay lo dejan ahí", dijo— y terminó llamando "maricónes" a una pareja de chicos que participaba en el programa.

Un comentario que no gustó nada a la cita de Santiago, que enseguida le reprendió. "No digas eso. A mí no me digas eso porque no me gustan esas palabras", le dejó claro Lorena. En cambio, el catalán se afianzó en sus declaraciones asegurando que no había dicho "nada malo".

"Son palabras que duelen (...) Hay que respetar", añadió Lorena. "Hasta cierto punto. Yo respeto pero las cosas que no me gustan las digo", soltó tranquilamente Santiago.

El comensal también aseguró a la cámara que a él "la pluma no me va nada" y contó una experiencia en una discoteca en la que no se esperaba que hubiese "tanto gay suelto" y le entraron sofocos, "me agobié".

Ahora, parece que Santiago se ha centrado en la política, según reza su perfil de Twitter, para "defender España".