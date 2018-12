'Cómeme el donut' y los otros 9 vídeos más vistos del año en Youtube

Los vídeos de las galas de OT copan cinco de los diez puestos entre los más vistos en España en Youtube este año, aunque el primer puesto se lo lleve el tema Cómeme el donut del programa musical Factor X.

Este tema del dúo Glitch Gyals, compuesto por los primos Lapili y Jirafarey, ha conseguido el primer puesto con un total de 21,9 millones de visualizaciones. También ocupan el tercer puesto con Muslona.

Figuran en la lista Lo Malo (segundo puesto), de Ana y Aitana; Shake it out de Amaia (cuarto); Tu Canción (quinto) de Amaia y Alfred, Miedo (séptimo), también de la cantante navarra y No puedo vivir sin ti de Aitana y Cepeda (noveno).

Los tres vídeos que no corresponden a concursos musicales y se han colado en la lista de los más vistos este año son de los youtubers españoles Paula Gonu, Auronplay y ElRubius.