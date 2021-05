"Te cojo la cabeza y te reviento", la furiosa discusión de Rafa Mora y Anabel Pantoja

Todo empezó con Anabel Pantoja acusando a Rafa Mora de haber traicionado a Kiko Rivera. El extronista la retó a relatar una sola ocasión en la que tal cosa hubiera sucedido, jugándose 100.000 euros a que no podía ponerle un ejemplo. Anabel se reía del ofrecimiento de Mora, que respondía: "Que yo los tengo, que no soy como tú, que yo los tengo". A partir de ese momento, se armó la que se suele armar en Sálvame: Pantoja quiso dejar patente que ella también tenía dinero, que si indignación, que si reproches y... Morá hizo referencia, entonces, a la cojera del padre de Anabel: "¡Pero si los tuvieras [los 100.000 euros] le pagarías un ascensor a tu padre".

Tras ello el asunto se elevó a un nuevo nivel, cuando Pantoja dijo: "Mira, me cago en tu p* madre". Ya bolso en mano y abandonando plató, siguió: "La última vez que nombras a mi padre, desgraciado y asqueroso. La última vez que llamas a mi padre cojo, que cojo tu cabeza y te la reviento, payaso".

"Yo a tus padres no los menciono, te estás enterando. ¡Que no tengas unas desgracia tú como mi padre y que no la tengan tus padres, te enteras!", concluía entre lágrimas, ahora sí, abandonando el estudio.