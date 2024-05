Chucky, el ganadero de Abadín, ataca de nuevo: "¡Dale morena!"

Chucky está de moda. En realidad se llama Jesús y tiene 38 años, pero así es como se le conoce al ganadero de Abadín. Hace unas semanas fue a First Dates y ahora continúa con su propósito de encontrar pareja.

En el programa de Carlos Sobera parece que el amor no triunfó con Kelly, una brasileña de 36 años de la que dijo que estaba "tremenda". Ella tampoco se cortó al definirse como un "bombón andante".

Ahora Chucky probará suerte en Quen anda aí? de la TVG. Y así define lo que busca en un vídeo que el canal autonómico gallego lanzó en las últimas horas en sus redes: "De aquí ou latina, pero que lle guste a natureza".

Jesús muestra su pasión por la música y hasta se anima a cantar y bailar: "¡Dale, morena que nos fuimos a fuegote!" y nos enseña cómo entrena después de atender al ganado para mantener la forma física.

...¿Y ahora 'Gran Hermano'?

Chucky ya es casi una estrella televisiva. Y su periplo hacia la fama podría tener más recorrido. Y es que Jesús se apuntó al cásting de Gran Hermano Anónimos, que Telecinco empezará a emitir en septiembre con Jorge Javier Vázquez como presentador.

Así fue su presentación en 'First Dates'

Entro en el restaurante de First Dates mostrando su campechanía. El saludo ya prometía: "¿Qué tal, jefe?", le dijo a Carlos Sobera. Aseguró que lo de hablar alto es porque su abuela "no escuchaba bien". "La gente no dice que hablo, dice que grito".

Un soltero viene a #FirstDates21M andando desde Galiciahttps://t.co/5nxyRiM42w — First Dates (@firstdates_tv) May 21, 2024

El presentador enseguida le preguntó cuál era su ocupación, a lo que él respondió: "Hago un poco de todo". "Soy el único joven que hay en mi aldea", matiza Jesús, un ganadero de 38 años que vive junto con otros cinco vecinos en Labrada, una parroquia de Abadín.

Es un enamorado de los animales —tiene caballos y unas 60 reses—, y también muy aficionado al deporte: le gusta el fútbol y el ciclismo de montaña.