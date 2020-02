Christofer perdona a Estefanía y Twitter estalla: "Te hemos apoyado tanto para nada"

El especial Seis meses después de La Isla de las Tentaciones ha dejado en shock a todos los seguidores del programa. Más allá de la ruptura de Álex y Fiama, o de la ausencia de Gonzalo, lo verdaderamente llamativo de la noche ha sido la reconciliación de Christofer y Estefanía.

El joven de 28 años ha decidido darle una nueva oportunidad a su novia después de que esta cayese en la tentación de Rubén durante su paso por el programa. Y es que tras el rechazo de Rubén, Fani se tuvo que ir sola a Madrid, algo que le hizo reflexionar: "Salí de La isla de las tentaciones. Llegué a mi casa, necesitaba estar sola y darme cuenta de la situación. Me di cuenta que echaba mucho de menos a Christofer. Y era: ¿Qué has hecho?. Empecé a llamarle, a enviarle mensajes, a pedirle perdón... Al final me perdonó".

Por su parte, Christofer ha asegurado que esta infidelidad pública ha sido "el capítulo más duro de mi vida, pero he aprendido y soy feliz". Un perdón que Fani quiso hacer público ante toda la audiencia: "Sé que me he portado fatal contigo. He sido muy dura. Te he pedido perdón pero te lo quiero pedir delante de toda España. Te quiero. Tenía la necesidad de hacerlo".

Aún así, esta reconciliación no ha gustado nada a la audiencia pues nadie entiende como Christofer ha podido perdonar a Estefanía después de lo que le hizo en el reality.

Ante esta avalancha de críticas, Fani respondió con una serie de stories donde se la ve al lado de Christofer y asegura que están "de puta madre, mejor que nunca".