Chris Rock rompe su silencio: "Su mujer le hizo más daño a él [Will Smith] que él a mí"

Cuando faltan tan solo unos días para la celebración de la gala de los Oscars, Chris Rock, hasta ahora esquivo, ha estallado, rompiendo su silencio sobre el golpe que recibió de Will Smith en la edición del año pasado. "Ella [Jada Pinkett Smith] le hizo más daño a él que él a mí. ¿Y a quién golpea? A mí, a quien sabe que puede vencer", llegó a decir en su último espectáculo, en referencia al puñetazo que le propinó el también actor.

Hasta hora, Rock había hecho pequeñas referencias humorísticas sobre lo sucedido y todo parecía indicar cuando arrancó su show en el Hippodrome de Baltimore que iba a limitarse, de nuevo, a simplemente hacer uno o dos charcarrillos. Y así fue, en el inicio del espectáculo, cuando dijo: "Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara".

Señaló que todo Hollywood hablaba de eso pero que a él le tocó pagar el pato. "Will Smith practica la indignación selectiva"

El monólogo continuó pero, hacia el final, Rock retomó el tema y se explayó. "Ese cabrón me abofeteó en los Oscar y la gente me pregunta ‘¿te dolió?’. Todavía duele. [...] Pero no soy una víctima, nena. Nunca me verás llorando con Oprah o Gayle King. Nunca va a pasar. Recibí ese golpe como Pacquiao", afirmó, explicando que si hizo un chiste sobre Smith y su esposa es porque Jada Pinkett Smith hizo público en las redes que le había sido infiel al oscarizado intérprete. "Normalmente no hablaría de esas cosas, pero por alguna razón ellos lo pusieron en Internet. No tengo ni idea de por qué lo harían", añadía.

"Ella le hizo más daño a él que él a mí", sostuvo el cómico, que señaló que todo Hollywood hablaba de eso pero que a él le tocó pagar el pato. "Will Smith practica la indignación selectiva", añadía.

Además, Rock dejó claro que, al contrario que lo que pudieron pensar algunos espectadores, él jamás tuvo una aventura con Jada Pinkett. "Todo el mundo sabe que yo no tuve nada que ver con eso. No tuve ningún enredo", explicaba, para finalizar comentando: "Todos me preguntan ‘Chris, ¿por qué no hiciste nada?’. Porque tengo padres. ¿Sabes lo que me enseñaron? No pelees delante de los blancos".