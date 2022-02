¿Choque entre la infanta Cristina y su hijo Pablo por sus declaraciones?

La expareja de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, saltaba a las portadas de los medios de comunicación en el pasado mes de enero tras ser cazado. La revista Lecturas publicó unas fotos en las que el ex Duque de Palma aparecía paseando, en actitud cariñosa, con otra mujer en una playa cercana a la localidad francesa de Bidart, donde el exjugador de balonmano solía pasar sus veranos con la hija de los Reyes de España.

Poco tardó en salir a la luz la identidad de esta mujer. Se trata de Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo del despacho de abogados al que se incorporó Urdangarin en la capital alavesa tras obtener el tercer grado. Según informó El Correo, la pareja se conoció en el despacho Imaz&Asociados.

El asunto desembocó en la "interrupción matrimonial" de la relación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

Pablo Urdangarin, hijo de ambos, llamó la atención de los medios de comunicación desde el primer momento. Su naturalidad a la hora de afrontar la situación y las preguntas de la prensa llamó la atención debido a sus tan solo 21 años. "Es un tema familiar y ya está; son cosas que pasan", dijo el jugador del FC Barcelona de balonmano, de 21 años, deslizando que estaba al tanto de la situación sentimental de su padre.

Poco después afirmó que si se diese la ocasión "no tendría problema" en conocer a Ainhoa Armentia, o que no descartaba que su madre perdonase a su padre y retomasen su matrimonio. "Sería lo normal", aseguraba. Pese a ello en la última semana se ha conocido que la Infanta no estaría dispuesta ni al perdón ni a la reconciliación.

Según informa Lecturas, estas declaraciones de Pablo Urdangarin habrían molestado a su madre, que le habría pedido que no hablara más con la prensa sobre este tema. El joven deportista ha negado ante los medios esta información, no obstante ha declinado continuar hablando del tema: "Me gustaría dejar este tema".