Chochete, la polémica marca de ropa de Soraya Arnelas

El lanzamiento de la línea de ropa de Soraya Arnelas ha situado a la cantante en el centro de la polémica por el nombre elegido para su marca: Chochete. "Es una palabra cariñosa que mi hija dice para saludar, muy extremeña, muy andaluza", ha explicado la extriunfita, que dice haberse inspirado en su hija Manuela. "Creada por un papá ,una mamá y una pequeña bichita que nos ha inspirado en nuestras vidas y la ha llenado de color y de valores. De eso se trata CHOCHETE , de valores, de amor , de alegría y color , de compartir con una persona que quieres... Mucho más allá de un nombre y de una prenda de ropa, lo importante es lo que simboliza", añadía en una publicación de su cuenta de Instagram.

La elección ha desatado una avalancha de reacciones de lo más dispares. Muchos han considerado un acierto la elección de un nombre polémico, al considerarlo una buena estrategia de marketing, pero otros han tachado a Soraya de "provocadora" e incluso no han faltado las acusaciones de sexismo. Es más, incluso muchos de los seguidores de la artista han mostrado rechazo con comentarios amables pero críticos del tipo: "No lo veo para todos los públicos" o "no veo a mi marido con la palabra Chochete en el pecho, la verdad".

La cantante reconoce que no gustará a todos —"No todo el mundo llevara una prenda de la colección", admite— , pero insiste en que "no tiene nada que ver con el sexismo".