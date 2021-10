Chicote descubre una cocina clandestina en Ourense: "Aquí huele a churrasco"

Los restaurante fantasma comienzan a ser un problema en Galicia. Este tipo de establecimiento ofrecen comidas sin tener los permisos pertinentes ni las garantías sanitarias. El chef Alberto Chicote destapó uno de ellos en el complejo de la plaza de abastos de Ourense.

El cocinero acudió con su programa ¿Te lo vas a comer? a la ciudad, donde investigó las quejas sobre una supuesta cocina clandestina que funciona a la vista de todos.

El cocinero acudió con su programa ¿Te lo vas a comer? a la ciudad, donde investigó las quejas sobre una supuesta cocina clandestina que funciona a la vista de todos. Alberto Chicote se ha desplazado a Ourense para conocer un local en el que han instalado cocinas a pie de calle desde las que se sirve comida a domicilio. Allí le intentan demostrar, sin éxito, que tienen licencia.

Chicote se acercó al negocio y no tardó en percatarse de que allí se cocía algo: "Aquí huele a churrasco". Poco después percibió el trasiego de motos de reparto, dedicadas a llevar a domicilio este producto.

Ante esta situación Chicote abordó al propietario de la supuesta cocina clandestina con una serie de preguntas. El hombre comenzó a dar evasivas sobre la situación de su negocio, pero ante la insistencia del cocinero terminó por sacar un montón de documentos. Eso sí, la licencia nunca apareció.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Chicote se percató de que había comida en el suelo. "¿Y te dejan tener la comida en el suelo? Pues qué crack", afirmó. "Ah, pues a mí me dejan. Ya estuvo aquí el inspector y vio eso en el suelo", aseguró el hombre.

Alberto Chicote duda que este local cumpla con los estrictos controles de sanidad. Por ejemplo, tienen comida en el suelo, algo que no está permitido. "Pues a mí me dejan", le aseguran...

CITA CON JÁCOME. Alberto Chicote, alarmado por lo que había vivido, se reunió con el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome.

El político le explicó que el local, pese a estar en dependencias municipales, no depende del Concello, ya que tiene un contrato con los placeros. "El contrato que firmaron con ellos, por lo que se ve, no lo están cumpliendo. Este local firmó en su día que puede vender comida pero no la puede preparar", esclareció el regidor.

El alcalde de Ourense explica a Alberto Chicote que el local donde hay una cocina sin licencia no lo gestiona directamente el Ayuntamiento, sino la plaza de abastos: "Y el contrato que firmaron no lo están cumpliendo".

Jácome zanjó el asunto indicando que el local "tiene que cesa la actividad de forma inmediata".