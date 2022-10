Chenoa explica por qué no es madre: "He tenido principio de cáncer de útero y quistes"

La cantante Chenoa ha confesado los problemas de salud por los que, "aunque hubiera querido", no ha podido ser madre todavía, entre ellos, un principio de cáncer de útero y endometriosis. En el libro Hablemos de nosotras, de la periodista Carlota Corredera, la cantante ha explicado por primera vez los problemas de salud que ha enfrentado y que le han impedido ser madre.

Además de "un principio de cáncer de útero" que sufrió cuando tenía 25 años, la extriunfita ha sufrido endometriosis y ha tenido varios quistes. "He tenido problemas ginecológicos muy serios como endometriosis, principio de un cáncer de útero, quistes... De hecho, estoy operada dos veces por laparoscopia", reconocía a la presentadora de Sálvame.

Asimismo, durante un evento promovido por Ausonia y la Asociación Contra el Cáncer el pasado miércoles, Chenoa aprovechaba para hablar de su enorme implicación en este tipo de campañas, debido a que ella misma había padecido la enfermedad en sus propio cuerpo. "A mí me lo detectaron en una revisión pero tuve suerte porque a mí me metieron en quirófano y me lo quitaron todo. No tuve ni quimio ni nada", confesaba.

Sobre la insistencia de la prensa acerca de si será madre o no, Chenoa afirmó sentirse "un poco cansada del tema".

De hecho, durante las conversaciones con Corredera para la elaboración de Hablemos de nosotras, aseguró indignada: "A mí me lo preguntaban en una época en la que igual, si quería, no podía", haciendo hincapié en "el machismo" de algunos medios.