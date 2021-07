El chef José Andrés termina el Camino

El camino de Santiago va recuperando poco a poco el ir y venir de los peregrinos, que en muchos casos buscan reencontrarse espiritualmente o simplemente vivir la aventura. Dicen que el que lo termina una vez, vuelve.

El chef José Andrés culminó este martes en Santiago su tercer Camino y pese a todo volvió a emocionarse al entrar en la Praza do Obradoiro y ver la fachada de la catedral.

José Andrés fue un peregrino más y aunque hizo el Camino Francés acompañado de su familia tuvo tiempo para degustar la gastronomía del Bierzo, pero, sobre todo, la gallega.

En sus redes sociales fue relatando las distintas etapas de una ruta jacobea que comenzó en Molinaseca-León-para entrar luego por la comarca de El Bierzo en la provincia de Lugo.

Una de las paradas gastronómicas fue en el Mesón Pontenova–Samos–, en el que degustó unas truchas fritas que no dudó en compartir en sus redes sociales. Coincidencias del Camino o no,

José Andrés tuvo la oportunidad de felicitar a Elena Guitián, cocinera del mesón durante muchos años y que el pasado día 6 de julio cumplía 85 años.

Además de saborear distintos productos gallegos, el prestigioso chef tuvo tiempo de enviar un mensaje a Jaime, enfermo de ELA, y a la fundación DaleCandela, que recauda fondos para investigar esta enfermedad.

A lo largo del Camino y por sus fotos hemos podido saber que José Andrés, que ayer cumplió 52 años, comió cigalas, almejas, percebes, pulpo, empanada, etc.

Este martes y tras finalizar el Camino José Andrés se fue con su familia y amigos a la Nave 5 del Mercado de Abastos para picar algo.

José Andrés no es el único chef que ha hecho en los últimos meses el Camino, ya que Yayo Daporta lo hizo en mayo aprovechando las restricciones que en aquel momento había en Cambados y que le impedían abrir su restaurante.

Como dice la canción de Andrés Suárez e Iván Ferreiro, convertida en banda sonora de la serie de Amazon, 3 Caminos: "No se puede explicar/ No se puede contar/ Imposible el momento/ No se puede parar/ Lento/ El camino me llama"...