El chef Jordi Cruz y Rebecca Lima esperan su primer hijo

El cocinero catalán Jordi Cruz vive uno de los momentos más emocionantes de su vida. El jurado de Masterchef y su novia, la modelo brasileña Rebecca Lima, esperan su primer hijo. "El regalo más grande", con esta bonita frase comunicó la pareja a través de redes sociales la buena noticia. La también arquitecta publicó en Instagram una instantánea en la que aparece posando en avanzado estado de gestación.

La publicación fue recibida por los seguidores del chef y la arquitecta con gran entusiasmo. Caras conocidas como Ona Carbonell o Rachel Valdés, así como de muchos de los pupilos de Cruz en su labor como juez culinario en televisión quisieron felicitar a los futuros papás.

La relación entre Jordi y Rebecca cumple en este 2023 cinco años. La pareja se conoció en 2018 mediante una amiga en común, pero no fue hasta un año después cuando se publicaron las primeras fotografías que confirmaban el romance entre ambos. Desde entonces, ambos optaron por mantener total discreción con respecto a su vida privada.

Una decisión que cambió con el paso del tiempo. Poco a poco, en sus apariciones televisivas o en redes sociales, Cruz y Lima comenzaron a mostrarse juntos y dar mayor naturalidad a su historia de amor. Ella le ha dedicado, desde entonces, varias emotivas dedicatorias en su perfil de Instagram. El chef ha dicho de ella, que es catorce años más joven, que es "el amor de su vida".

Ambos habían hablado ya de la posibilidad de formar una familia juntos. En 2020 ella se instaló en Barcelona, y la convivencia se convirtió en la verdadera "prueba de fuego" de su relación. Aprobaron con nota: ella reconoció que le había servido para darse cuenta de que su vínculo era muy sano y podía dar buenos frutos en el futuro. "Ser mamá es un sueño que quiero cumplir, pero quiero compaginarlo con mis deseos laborales", aseguró en 2021.

Hace unos meses, Jordi habló de sus planes de ser padre: "Yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años". Descubría entonces que Lima es una persona tradicional que primero quería boda y después descendencia: "Ella es que tiene una obsesión con la piedra y todo ese rollo», dijo bromeando el chef. Todo parece indicar que el bebé llegará antes del "sí, quiero".