Charlie Sheen celebra un año de sobriedad

El actor Charlie Sheen, conocido por series como Dos hombres y medio, está de celebración. El famoso intérprete, que llegó a ser el mejor pagado de la televisión, cumplió un año completamente sobrio, dejando atrás sus adicciones a al alcohol y las drogas, y quiso compartir la buena noticia con sus seguidores.

"Esto es lo que sucedió ayer. Un momento fabuloso en mi renovado viaje #Totalmenteenfocado", escribió en Twitter. Sheen acompañó el mensaje de una fotografía de la moneda que recibió para simbolizar su progreso en el proceso de desintoxicación.

