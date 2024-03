Muere Chance Perdomo, actor de 'Gen V', en un accidente a los 27 años

El actor Chance Perdomo ha fallecido en las últimas horas en un accidente de moto. Tenía 27 años.

Según ha informado The Hollywood Reporter, que ha divulgado un comunicado de su familia, no ha habido ningún otro vehículo o persona implicado en el siniestro mortal que le ha costado la vida al intérprete, conocido por su participación en Las escalofriantes aventuras de Sabrina y Gen V, el spin-off de la serie The Boys.

"Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron percibidos por todos los que le conocieron, y su calidez perdurará en aquellos a los que más quería. Pedimos respetuosamente que se respete el deseo de privacidad de la familia, que llora la pérdida de su querido hijo y hermano", reza el comunicado de sus allegados.

The producers of ‘GEN V’ have released a statement about Chance Perdomo’s tragic passing.



