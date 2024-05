'Swifties' y 'cepedistas', ¿unidos por el concierto del momento en el Bernabéu?

Taylor Swift regresa este miércoles a Madrid trece años y varias "eras" después de su hasta ahora único concierto en la ciudad en una situación muy diferente, convertida en la reina indiscutible de la taquilla y los medios de comunicación. Más allá de eso, en las redes sociales circula un rumor sobre esta y el cantante gallego Luís Cepeda, exconcursante de Operación Triunfo en 2017.

Un usuario difundió en redes sociales que el artista de Ourense había compartido una publicación de la estadounidense con el cartel de la gira y la fecha en el Santiago Bernabéu. Además, el propio Cepeda habría escrito lo siguiente: "Aún no me creo esto, la vida te sorprende cuando menos te lo esperas. Muchas gracias @taylorswif".

Prontó se apresuraron a lanzar teorías sobre ello y surgió que quizás podría actuar de telonero en el concierto del momento. Además, podría cantaría con ella el emblemático Shake it off, que interpretaron los concursantes de OT en la edición de 2017.

El fenómeno Taylor Swift culmina este miércoles en Madrid con el primero de sus conciertos, que dejarán 20 millones

El fenómeno Taylor Swift culmina este miércoles en Madrid con el primero de los dos conciertos que ofrecerá en el Estadio Santiago Bernabéu, y que tendrán un impacto estimado de 20 millones de euros, según la hostelería madrileña. Los 'swifties', como se conoce a sus fans, ya acampan cerca del estadio del Real Madrid, donde este miércoles y jueves la cantante celebra su gira The Eras Tour.

Los seguidores que han acampado lo han hecho acompañados de sacos de dormir, sillas de playa, comida, crema solar para hacer frente a los más de 25ºC y sin pañales. "Pedimos respeto y que no se burlen. Cada uno con su ocio se gasta el dinero en lo que quiera", ha señalado Sergio, de 38 años, uno de los primeros en la cola, en declaraciones a Europa Press.

Una petición compartida por los primeros grupos de personas que han decidido acampar en pleno Paseo de la Castellana. "Los malos comentarios los estamos recibiendo por el dinero que hemos pagado, cuando muchos de ellos también lo harían para ver el fútbol", afirma Noelia de 17 años.

Entre los primeros fans en la cola están David y Álex, dos amigos de 22 años, que se situarán en la parte Early Left del Front Stage y se han gastado alrededor de 1.000 euros para asistir a los dos conciertos.

Junto a los primeros fanáticos, la organización ha dispuesto a alrededor de 100 auxiliares de control de filas, como desvela una trabajadora a Europa Press, que se relevan en los distintos puntos que se han colocado en función de la entrada que hayan comprado los asistentes.

Más de tres horas de concierto

Después de no haber realizado la gira tras la pandemia de la Covid-19, The Eras Tour comenzaba el pasado 17 de marzo de 2023 en Arizona (Estados Unidos) permitiendo a la artista recorrer todos sus álbumes -Lover, Fearless, Red, Speak Now, Reputation, Folklore, Evermore, 1989, Midnights y el último, The Tortured Poets Department- durante algo más de tres horas, según informa el diario estadounidense Variety.

Aunque la lista de canciones varía en cada fecha y Swift sorprende personalizando cada concierto con canciones sorpresa, el repertorio consiste en 45 temas que se dividen en diez actos, enfocados en cada álbum y con una estética y apoyos visuales diferentes, algo que la propia artista describía como "un viaje a través de las eras musicales" de su carrera y que presentará en Madrid cuando se cumplen 12 años desde su última visita a España.

Además, durante el tour, que se espera que termine en Canadá el próximo diciembre, la artista ha anunciado varios proyectos como las reediciones de Midnights o Speak now, denominadas como 'Taylor's Version' ya que se trata de regrabaciones con las que Swift recupera la propiedad completa de su discografía después de que su anterior discográfica vendiese su obra sin su autorización en 2016.

Según Pollstar, The Eras Tour se trata de la gira "más taquillera" de la historia, superando el pasado diciembre los 1.000 millones de euros de recaudación, una cifra récord.