Aitana ya conoce bien la casa de Cepeda

La revista Cuore muesta una imagen en la que se ve a la cantante Aitana salir de la casa de Cepeda acompañado de este.

Para muchos la foto vendría a sellar la ruptura de la joven con la que sería ya su expareja, Vicente, aunque este punto no ha sido confirmado todavía por ninguna de las partes. Por otra banda, un testigo anónimo ha asegurado al programa de Telecinco Socialité que ambos concursantes de Operación Triunfo pasaron la noche en la casa de él.

Los rumores de separación se avivaron después de que Vicente abriese un nuevo perfil en Instagram y Aitana no figurase entre sus seguidores. Además la animosidad del este contra Cepeda se hizo notar en una retransimisión en directo, al responder el comentario de un usuario en el que el supuesto ex de Aitana decía "Cepeda se ha metido en el directo dicen... Sí, y mi tía la del pueblo también. Si me tiene bloqueado el 'rata' y eso que es la cuenta nueva", una contestación lo suficientemente brusca como para dar rienda suelta todo tipo de teorías.