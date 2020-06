Cepeda y Vox se enzarzan en las redes

La reciente aprobación del ingreso mínimo vital ha dado pie esta semana a un enfrentamiento en Twitter con protagonistas quizá inesperados: el músico ourensano Luis Cepeda y Vox. Todo comenzó con una respuesta del exconcursante de Operación Triunfo a un tuit del líder del partido, Santiago Abascal, y acabó con un cruce de mensajes en el que acabó metida la propia formación.

En el principio de todo, Cepeda reaccionó a un mensaje en el que Abascal denunciaba que "todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta", llamaba al Gobierno "criminal" y aseguraba que se fomentaba "la invasión".

"Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir", le replicó el músico.

La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir. https://t.co/NH2eons3FN

Añadió, además, un enlace al simulador en el que se puede comprobar si se tiene derecho a recibir la renta.

Ante los comentarios de Cepeda, Vox decidió responder después desde su cuenta de Twitter, señalando que "solo los pijoprogres" piensan "que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España".

La respuesta de Cepeda no tardó en llegar.

La inmigración genera más ingreso que gasto público panda de xenófobos. Aparte de que su paguita la están pagando ellos, el gobierno no la dará a personas en situación ilegal. Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar. https://t.co/VPdqWNogC3