Cepeda y Agoney se besan en el concierto de Gijón y... ¡arden las redes!

La gira de Operación Triunfo está dejando grandes momentos para el recuerdo como fue el primer beso en público entre Cepeta y Aitana al terminar de interpretar No pude vivir sin ti.

Pues bien, de muestras de afecto fue también el concierto de este domingo en Gijón en el que más de 10.000 fans pudieron ser testigos de otro ósculo, esta vez el de Agoney y Cepeda.

Ocurrió al final del show, momento en el que todo los concursantes del programa de TVE cantaban la Revolución Sexual.

Un gesto que revolucionó a los asistentes y, posteriormente, a las redes que lograron que el beso se convirtiera en trending topic, bajo el hashtag #Agoneyazo, en apoyo también al cantante y su show.



Lo he vivido en directo, ha sido un zasca impresionante, Agoney me ha conquistado totalmente y de mi niño que voy a decir se me cae la baba, para mi el gesto mas bonito de la noche 💙💜