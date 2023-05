C. Tangana reunirá a dos mil celtistas en Rande para grabar el videoclip del centenario

El Celta de Vigo convoca a sus aficionados para que participen como extras en la grabación del videoclip del himno de su centenario, una pieza dirigida por el artista madrileño C. Tangana, de raíces viguesas.

El puente de Rande será uno de los escenarios en los que se rodará el vídeo que acompañará a la canción. Será en la noche del sábado 3 de junio cuando unos dos mil hinchas se congreguen en el viaducto que cruza la ría de Vigo. La productora Little Spain, encargada del vídeo, tratará de aprovechar las imágenes que ofrecen la propia ría viguesa, la ciudad olívica y las islas Cíes.

El Celta ha habilitado un formulario en su página web con el que los aficionados podrán inscribirse para participar en el videoclip como extras.

El rapero, artista y compositor Antón Álvarez (C. Tangana), hijo de vigués y declarado aficionado del Celta, se prestó voluntario a encargarse del himno y en el pasado mes de marzo el club confirmó su elección en una decisión que generó polémica.

💯 Queres participar na gravación do videoclip do himno do Centenario e formar parte da historia do @RCCeltaGL? 🎥



👕 Prepara a túa bufanda e camiseta para acudir como extra na espectacular rodaxe baixo as ordes de @c_tangana 💙



📋 Cubre o formulario xa!