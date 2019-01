Céline Dion preocupa a sus fans por su extrema delgadez

La canadiense Céline Dion ha viajado estos días a París, en donde aprovechó para visitar los desfiles de la Semana de la Moda de la capital francesa junto a su pareja, el bailarín malagueño Pepe Muñoz. Allí la artista fue fotografiada por los reporteros gráficos, desvelando una imagen que ha preocupado a sus seguidores.

Y es que Dion –de 50 años– mostró una delgadez que muchos calificaron como extrema, desatando una avalancha de mensajes en las redes sociales, muchos de ellos preocupándose por su estado de saludo y otros criticando su imagen.

Esta situación no es nueva, pues según destaca el Huffington Post, en el año 2007 la cantante ya había tenido que hacer frente a unas acusaciones similares. "No soy anoréxica. He sido delgada toda mi vida y la gente se sorprende porque lo soy sin hacer ningún esfuerzo", declaró en aquel momento la quebequesa.

Sin embargo, en la actualidad la imagen de Dion parece más radical que en la anterior ocasión, como se desprende de las imágenes que circularon por internet en las últimas horas.