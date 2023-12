Céline Dion empeora y "ha perdido el control de sus músculos"

La salud de Céline Dion es cada vez más delicada. Claudette, hermana de la artista, informó de que incluso "ha perdido el control de sus músculos", justo un año después de ser diagnosticada con una enfermedad neurológica conocida como síndrome de la persona rígida. El trastorno, una enfermedad rara, afecta al sistema nervioso central, y surge en una persona de cada un millón.

"Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce", aseguró Claudette Dion en una entrevista a 7 Jours.

La hermana de Céline explicó que "su sueño" es volver a los escenarios, pero no saben cómo evolucionará la artista: "Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho".

La intérprete de My heart will go on anuló sus conciertos de 2023 y los espectáculos previstos hasta abril de 2024: "Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacían antes", confesaba Dion en un vídeo.