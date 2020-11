"Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas, firmé lo que ella me pidió. He pedido a mis abogados revisar el testamento, me huelo lo peor", con estas palabras Kiko da un golpe en la mesa tras años de silencio sobre este asunto. "Cuando cumplí 18 años fui con mi madre a firmar algo. Pero con esa edad, me dice: 'Firma esto' y voy de cabeza".

El único hijo biológico de Pantoja se muestra muy claro —"mi madre me ha engañado"— en una controvertida exclusiva con Mila Ximénez para la revista Lecturas sobre cómo es Isabel Pantoja como madre y reprocharle que nunca ha estado cuando la ha necesitado.

El discjockey explicó que ha pedido que se revise el testamento de su padre, en el que este le habría dejado el 49% de su herencia

Aunque insiste en que sus problemas con su madre no tienen un móvil económico, aborda la cuestión de la herencia de Paquirri, en la que el 49% sería para él y el 51%, para su madre. "He pedido el testamento de mi padre y tengo miedo por lo que me pueda encontrar. En el fondo de mi corazón sé que algo pasa. Si esto es verdad, me caigo de espaldas, se ha dicho que el cien por cien era mío". Se suma al carro de sus hermanos: "No tengo nada de mi padre".

Kiko Rivera también se dirigió a su padre, Francisco Rivera, Paquirri, a través de Instagram: "Ojalá estuvieses aquí, papá. Nada de esto estaría pasando. Tengo miedo de encontrarme con la verdad. Pero voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar. Si ellos no supieron respetar tu voluntad, si todavía está en mi mano, te juro por Dios que yo lo haré".

La sección Chic, de Libertad Digital, publica otros extractos de la entrevista, en la que Kiko Rivera dijo que "te has vendido como la mejor madre del mundo y, mamá, perdóname, ¡pero no lo eres! ¿Porque me trajeras todos los juguetes antes de que los tuvieran los otros niños? No, mamá; necesitaba besos, abrazos, conversaciones... Pero eso no sabes hacerlo".

"Se le ha olvidado ser madre", asegura el discjockey, quien añade que "como abuela no existe. Solo ve a mis hijas cuando se las llevo yo, no viene nunca". Asegura que jamás ha ido a recogerlas al colegio, porque solo acude a por su otro nieto, Albertito.

El entrevistado no rehúye los ataques de su madre. "Dice que vendo mis penas... ¿Tú me dices eso a mí que te has vendido como la viuda de España toda tu puta vida?". Le advierte de que sus "amigos están desapareciendo. Se está yendo todo el mundo... No soy ninguno de los pelotillas que tienes al lado".

Además, la acusa de los problemas que ha tenido con Chabelita, tanto de provocarlos como de mantenerlos. "Siempre ha sido por culpa de mi madre". "Lo que cuento viene de muy atrás. Incluso antes de que ella entrara en la cárcel. Ahí sí que pensábamos que cambiaría para bien, pero la cabra siempre tira al monte".

Muy enfadado al leer una noticia en la que se asegura que "Isabel Pantoja insinúa que la culpable de que su hijo quiera denunciarla es Irene Rosales", estalló, nuevamente.

El DJ no va a consentir que Pantoja cargue tintas contra su mujer y, esta vez sí, Kiko ha cortado por lo sano con su madre: "Sigues, no??? ¡Qué bien se te da echar las culpas a otro cuando la tienes toda tú! No me pienso callar absolutamente nada. Desde este mismo momento dejas de ser importante para mí".