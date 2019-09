Cayetano Martínez de Irujo: "La coca me perturbó por completo"

Cayetano Martínez de Irujo desgranó algunos detalles del libro que verá la luz el próximo miércoles y que escribió con la ayuda de un periodista: De Cayetana a Cayetano. En él confiesa algunos de los pasajes más duros de su vida, como su adicción a las drogas.

Son 300 páginas dedicadas a su madre y a la Casa de Alba en las que también asegura que sufrió "abusos sexuales" por parte de señoras mayores.

"Me acerqué a las drogas y la coca me perturbó por completo (…) Pocholo era mi compañero. Íbamos con tres grupos de chicas (…) Fueron cinco años de vorágine hasta que me planté y me hice una pregunta reiterativa: ¿Qué hago aquí?", explica Martínez de Irujo.

"A los dieciséis años salía con una señora que me daba 20.000 pesetas (…) Yo era feliz, sin embargo los terapeutas de EEUU que me atendieron años después coincidieron en el daño que me había hecho psicológicamente", narra también el aristócrata, que confiesa que le fue infiel a su exmujer Genoveva Casanova y quien no habla, sin embargo, de su relación actual con Bárbara Mirjan, 33 años más joven que él.