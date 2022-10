Casillas denuncia un hackeo tras un controvertido tuit

Iker Casillas era portada de la prensa del corazón este domingo tras desvelarse su romance con la hermana de Íñigo Onieva. Al exportero del Real Madrid parece que no le bastaba con la atención recibida y decidió publicar un extraño tuit: "Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo".

Carles Puyol reaccionó a la publicación de su amigo con este mensaje: "Es el momento de contar lo nuestro, Iker". No tardaron en llegar las reacciones a estos mensajes, lamentándose y criticando que dos leyendas del fútbol banalizaran con una cuestión como esta. Fueron muchos usuarios, entre ellos otros futbolistas, los que les trataron de hacer ver que la cuestión de la homosexualidad es un tema tabú en el fútbol y que hacer comentarios de este tipo no ayuda a solucionar nada.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV