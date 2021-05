La carta de Lola Ortiz a su novio fallecido: "Tú me has enseñado a amar la vida"

No están siendo momentos nada fáciles en la vida de la extronista del MYHYV Lola Ortiz. La canaria, que había recuperado la ilusión en el amor tras su dolorosa ruptura con Vanessa Klein, ha vuelto a vivir un duro mazazo tras la repentina muerte de su actual pareja, el futbolista Luis Ojeda, de tan solo 20 años.

Durante estos días, Lola mostraba algunas de las instantáneas más íntimas, junto al que era su amor, o cómo le dedicaba algunas palabras románticas y de despedida para rendirle homenaje a través de las redes sociales.

El último gesto ha sido una emotiva carta: "Contigo todo ha sido increíble desde el principio. Tú y yo no solo éramos novios, éramos amigos y compañeros. Siempre vas a estar en mi corazón, en mis pensamientos, en mi hogar y en donde yo esté, tú estarás. Me hubiera encantado estar toda una vida contigo. El poco tiempo que estuvimos juntos, significó mucho, pero mucho. Me has enseñado más de lo que crees. Me has enseñado a amar la vida de verdad".