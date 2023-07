"Carmen Sevilla fue encantadora y hasta dedicó una foto para los lectores de El Progreso"

En la última página de El Progreso, en una como esta, pero en 1958, un joven estudiante de periodismo lucense llamado Enrique J. de Arce entrevistaba a Carmen Sevilla, recientemente fallecida. 65 años después, con una amplia carrera a su espalda, De Arce recuerda perfectamente aquel día. "Yo por entonces residía en Madrid y colaboraba con El Progreso con una entrevista que se titulaba: "Ayer con...". Gracias a Enrique Herreros, a quien yo conocía y que era representante de Carmen Sevilla y otras muchas actrices, tuve acceso a ella. La pena es que tuvimos muy poco tiempo, porque entraba a cantar en un programa de radio, pero fue encantadora conmigo y hasta dedicó una foto para los lectores de El Progreso, que fue la que salió publicada", señala.

"Yo era muy joven, pero digamos que tenía mucha habilidad para hacer mi trabajo. También entrevisté a Concha Velasco, a Sara Montiel y a políticos de todos los colores, porque yo tenía una tertulia en el Café Gijón con muchos intelectuales. Allí conocí a mucha gente y cuando se enteraban de que yo colaboraba con muchos medios, pues se acercaban a mí. Allí conocí, por ejemplo, al actor Fernando Rey, que como curiosidad puedo contar que fue en su casa donde vi por primera vez una televisión. Jugaba un partido el Real Madrid y me invitó a verlo", recuerda.

La entrevista publicada en este diario hace toda una vida versaba sobre la carrera de la actriz andaluza, que en ese momento grababa la película Secretaria para todo, con Toni Leblanc y Antonio Casal. Y en el horizonte cercano tenía trabajar con Vittorio de Sica en Pan, amor y... Andalucía.

Carmen Sevilla, que aseguraba que había días que trabajaba hasta 16 horas seguidas, creía que allá por 1958 el cine español empezaba a "caminar con paso firme".

Enrique J. de Arce guarda un grato recuerdo de su encuentro con Carmen Sevilla, que por entonces ya era una artista muy famosa. "Ella ya tenía muchas tablas, era enormemente agradable y muy buena persona. Respondía a todo lo que preguntabas sin problemas", señala. Incluso tuvo oportunidad de contar una divertida anécdota: "Fue en Valencia, yo trabajaba en la compañía de Estrellita Castro como bailarina y en uno de los giros se me salió un zapato que fue a parar a la cabeza de un señor espectador que estaba en primera fila. Yo, toda atribulada, fui a pedirle perdón al espectador, que me dijo que era un honor haber recibido un zapatazo de Carmen Sevilla. Y que conste que en aquella época no me conocían más que en mi casa, lo que da más mérito a la galantería de ese señor".

Ese zapatazo sucedió cuando la artista fallecida recientemente daba sus primeros pasos, antes de convertirse en una de las caras más conocidas en España, antes incluso de que Enrique J. de Arce, durante sus años de estudiante de periodismo en Madrid, la entrevistara para este periódico. Para su última página, la misma a la que regresan ambos 65 años después. Una vida después.